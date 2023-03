La lettre du prince William, au soutien de jeunes footballeurs victimes de racisme

Un appui royal pour ces jeunes joueurs anglais.

En Angleterre comme ailleurs, le football n’échappe pas aux actes racistes. Pourtant, les initiatives sont de plus en plus nombreuses pour éviter que les comportements de ce type ne se produisent. Héritier de la couronne royale, le prince William s’investit de plus en plus sur ce sujet, comme le montre sa dernière prise de parole. Le membre de la famille royale a rédigé une lettre pour témoigner de son soutien au club d’Alpha United Juniors, dont les jeunes joueurs ont été victimes d’actes racistes. Ce soutien prestigieux intervient à la suite d’une lettre écrite par le président du club, Mohammed Waheed, à Buckingham Palace en janvier.

Le dirigeant y dénonçait notamment les insultes racistes et menaces adressées à des enfants d’à peine sept ans depuis le bord de la touche. Dans son courrier relayé par Sky News, le prince de Galles réaffirme son engagement contre les discriminations tout en incitant les instances concernées à agir : « Le racisme et les abus n’ont pas leur place dans notre société. Les comportements odieux de cette nature doivent cesser maintenant et tous les responsables doivent rendre des comptes. » Cette lettre royale a poussé les responsables du football du Yorkshire à réagir, ces derniers affirmant avoir tout mis en œuvre « pour que les auteurs de ces actes rendent des comptes ».

Un premier pas en avant, même s’il y a encore du travail sur le sujet.

