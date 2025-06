La fresque de Nico Williams de nouveau dégradée

Un transfert qui ne passe pas.

En instance de départ, Nico Williams – annoncé du côté de Barcelone – est pris en grippe par les supporters de l’Athletic Club depuis plusieurs semaines et l’annonce de son départ probable. Un mécontentement qui s’était traduit sur les murs de Barakaldo, en banlieue de Bilbao, où une fresque murale représente Nico Williams, son frère Iñaki et Iker Muniain. Sauf que le visage du champion d’Europe avec l’Espagne avait été effacée.

Une semaine plus tard, et alors que la fresque avait été refaite, cette dernière a de nouveau été dégradée. Cette fois-ci, le visage a été repeint d’une peinture bleue et une insulte s’est ajoutée : « Rat de merde ».

Pues han vuelto a pintar el mural de Nico Williams y han escrito la frase: ‘’ Rata de mierda’’ pic.twitter.com/Oed05XhJjT — morodelsur (@morodelsur) June 28, 2025

Nico Williams : lâchez-le les Basques !