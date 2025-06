Une fresque en l'honneur de Nico Williams effacée à Bilbao à cause de son futur départ

On pensait que personne ne ferait pire que les supporters de l’OL avec Bradley Barcola, mais ceux de l’Athletic sont en train de prouver le contraire.

Alors que Nico Williams, enfant – mais aussi plus gros actif – du club de Bilbao, va mettre les voiles cet été, les aficionados locaux l’ont mauvaise. Et avant même le départ de l’international espagnol – probablement vers le Barça –, ils ne veulent plus en entendre parler. Ainsi, ce dimanche, il a été découvert que la figure de Nico Williams présente à côté de celles de son frère Iñaki et d’Iker Muniain sur la fresque de Barakaldo, dans la banlieue de Bilbao, avait été effacée.

À la place, on peut y lire un message assez clair : « Que tu partes ou que tu restes, tu as perdu notre respect. » Un tweet publié dimanche par Iñaki, aîné de Nico, semble s’adresser directement aux auteurs de cette dégradation : « Derrière un manque de respect anonyme, il y a toujours quelqu’un qui est trop petit pour oser montrer son visage. »

On peut déjà noter dans l’agenda le futur retour de Nico à San Mamés.

