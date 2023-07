La FIFA encourage l’achat de billets pour le Mondial féminin

C’est quand même mieux au stade.

Tout juste posé sur le sol néo-zélandais, le président de la FIFA Gianni Infantino a tenu une conférence de presse. A deux jours du grand lancement de la Coupe du monde féminine, l’Italien a salué les ventes de billets sans pour autant s’en satisfaire complètement. Il y a quelques jours, l’instance délivrait plus de 20 000 billets pour tenter d’attirer les spectateurs et de remplir les stades, chose faite puisque près d’1,4 million de places ont été vendues. Ce mardi, Fatma Samoura, la secrétaire générale de la fédération internationale a déclaré « Nous avons encore des billets disponibles pour la plupart des matchs, mais n’attendez pas la dernière minute ».

Et malgré un premier guichets fermés en Australie, c’est la situation en Nouvelle-Zélande qui fait peur. « Le seul message que je souhaite faire passer ici est de saisir le moment, d’être fiers de ce que vous avez pu réaliser ici, en Nouvelle-Zélande, en Australie. Mais je veux dire aux fans néo-zélandais que le spectacle qu’ils verront, pas uniquement leur équipe nationale, sera unique. Quand ils vont voir un match pour la première fois, ils verront que c’est fantastique. » a souligné Gianni Infantino. De plus, la responsable des opérations de la Coupe du monde en Nouvelle-Zélande, Jane Patterson a assuré avoir vendu plus de 320 000 places, soit moins d’un quart du total des billets vendus.

