La FIFA va offrir 20 000 billets pour la Coupe du monde féminine

Tout le monde en Nouvelle-Zélande !

Alors que le début de la Coupe du monde féminine approche, les ventes de billets s’affaiblissent, notamment en Nouvelle-Zélande et sonnent l’alerte auprès de la FIFA. Au vu de cette situation, l’instance a décidé d’offrir 20 000 billets pour les matchs se déroulant à Auckland, Hamilton, Wellington et Dunedin. Un choix qui a été appuyé par la responsable du football féminin de l’organisation, Sarai Bareman qui considère la faible visibilité du sport dans le pays comme principale cause.

Du côté de la Nouvelle-Zélande, c’est l’ancienne Première ministre Jacinda Ardern qui a décidé de mettre en lumière la compétition dans son pays. Dans une publication Instagram, Ardern a déclaré : « Il y a encore des billets pour certains matchs à travers la Nouvelle-Zélande (Auckland, Dunedin, Wellington et Hamilton), donc que vous soyez un amateur passionné ou un expert, ceci est votre rappel pour vous connecter et participer ! »

