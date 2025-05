La FFF veut réformer le foot français, la LFP pourrait disparaître

RÉ-VO-LU-TI-ON !

La FFF, via Philippe Diallo, a présenté ce lundi matin à la suite de son Comex un plan de gouvernance inédit qui chamboule l’organisation actuelle du foot professionnel. L’idée ? Supprimer la LFP en tant qu’entité autonome et confier la gestion du foot pro à une nouvelle société, dirigée directement par les clubs de Ligue 1 et Ligue 2, comme évoqué par L’Équipe.

Dans ce nouveau modèle, les clubs deviendraient actionnaires, aux côtés de CVC et de la FFF, qui disposeraient d’un droit de veto sur les sujets majeurs. Fini les élections à la présidence de la Ligue : les dirigeants seraient nommés par un conseil d’administration, avec des objectifs à remplir et la possibilité de se faire débarquer en cas d’échec. Un conseil de surveillance représenterait les différentes familles du foot (joueurs, entraîneurs, arbitres…).

La FFF récupérerait la DNCG

Inspirée de la Premier League mais adaptée aux réalités françaises, cette structure ne se limiterait plus aux questions commerciales : elle organiserait aussi les compétitions. La FFF, elle, récupérerait certaines fonctions clés comme la DNCG ou la commission de discipline, avec l’ambition de mutualiser les services pour faire baisser les coûts.

Mais pour lancer cette révolution, il faut d’abord changer la loi. Une proposition portée par les sénateurs Laurent Lafon et Michel Savin sera examinée en juin, avec l’objectif d’une mise en place de la réforme pour la saison 2026-2027.

Améliorer la répartition des droits TV

En attendant, la FFF veut aussi renforcer les règles financières : plafonner la masse salariale encore plus sévèrement, limiter le nombre de contrats dans un effectif, mieux répartir les droits TV. Pas question de casser le modèle élitiste, mais l’idée est de redonner un peu d’air aux clubs en difficulté et de rééquilibrer les forces pour préserver l’attractivité du championnat.

Il était temps d’y penser.

Rayan Cherki : Paris à tout prix ?