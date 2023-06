Vidéo : La célébration de diplôme complètement folle du fils de Marcelo

L’ombre de Cristiano Ronaldo plane toujours au-dessus du Real Madrid.

Enzo Alves, le fils de Marcelo, est âgé de treize ans et évolue dans les équipes de jeunes de la Casa blanca (et également en sélection U15 espagnole), bien que son père ne fasse plus partie du club depuis 2022. À l’occasion de sa remise de diplôme, le jeune joueur n’a pas fait dans la sobriété et a rendu hommage à l’un des anciens coéquipiers de son père : en montant sur scène, il a réalisé la célébration iconique de Cristiano Ronaldo (le mythique « SIUUU »), qui a très bien marché puisque l’assistance l’a suivi en réalisant le cri, dans un ambiance digne de Santiago-Bernabéu. Une séquence captée par la maman, Clarice Alves, et publiée dans une story Instagram.

Marcelo's son Enzo at his graduation ceremony 😂🤍 pic.twitter.com/0zjMxlFHfp — All Things Cristiano (@CristianoTalk) June 24, 2023

Ça ne vaut pas un showcase de Magic System, mais c’est sympa quand même.

