La bourde de la MLS sur Sergio Busquets

Les deux se ressemblent beaucoup qui plus est…

Nouveau joueur de l’Inter Miami, Sergio Busquets a eu droit à tous les honneurs possibles de la part de son club et de la Major League Soccer à travers les différentes plateformes digitales possibles et imaginables. Problème, les community managers de la MLS sont allés un peu trop loin en confondant le milieu de terrain et Álvaro Arbeloa. Sur une photo de présentation, légendée d’un « tout ce qu’il sait faire, c’est gagner » en hommage aux trophées remportés par l’ancien Barcelonais, apparaît en effet la photo du latéral madrilène. Et si l’erreur a rapidement été réparée, elle ne sera pas passée inaperçue.

Ils appellent ce sport « soccer », donc comment leur en vouloir ?

