Luis Rubiales serait intervenu pour permettre à un joueur de jouer le Clasico

Un fan un peu envahissant.

Le journal espagnol El Confidencial a révélé jeudi en fin de journée que Luis Rubiales serait intervenu en 2019 afin de permettre à Sergio Busquets de participer à un Real-Barça pour lequel il était censé être suspendu. L’information aurait été donnée par Ana Muñoz, ancienne vice-présidente de la Fédération espagnole de football, qui était entendue dans le cadre de l’enquête des « Supercopa Files », une affaire de multiples conflits d’intérêts autour de la délocalisation de la Supercoupe d’Espagne en Arabie saoudite.

Lors de son audition, Ana Muñoz a expliqué que son départ de la fédération en décembre 2019 s’expliquait en partie par cet épisode. En 2019, Sergio Busquets déclare après un nul face à la Sociedad (2-2) qu’en fin de match, l’arbitre « n’a pas voulu donner le penalty ». Le Département d’intégrité, dont Muñoz était la directrice, allait signaler le comportement du joueur, ce qui devait conduire à son audition, et à une sanction possible de quatre matchs. Rubiales aurait demandé le report de la procédure, car la suspension du joueur l’aurait empêché de jouer le Clasico face au Real Madrid, quatre jours plus tard. Busquets n’a finalement même pas joué durant le match en question, mais le comportement de l’ex-président de la RFEF paraît très déplacé et au bord de l’illégalité.

Un président qui décide seul, on sait comment ça s’appelle.

