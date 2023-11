La Belgique torpille l’Azerbaïdjan et se qualifie pour l’Euro

Belgique 5-0 Azerbaïdjan

Buts : Lukaku (17e, 27e, 32e et 37e) et Trossard (89e) pour les Diables

Expulsion : Eddy (24e) côté visiteur

Puissance quatre.

Portée par un Romelu Lukaku gigantesque qui a envoyé le ballon au fond des filets à quatre reprises en une seule période, la Belgique s’est tranquillement farcie l’Azerbaïdjan ce dimanche soir (5-0) pour le compte de la dernière journée de la phase des qualifications à l’Euro 2024. Un succès qui permet à cette nouvelle génération des Diables Rouges, orchestrée par Domenico Tedesco, de valider son ticket pour le prochain tournoi international majeur et surtout de confirmer sa place dans le pot 1 en terminant première de son groupe, devant l’Autriche.

« Je m’attends à une sérieuse opposition », disait le sélectionneur italo-allemand ce samedi, veille de cette débâcle. Romelu Lukaku a décidé de mettre fin à tout ce suspens en une seule période. Il faut dire que les Belges ont bien été aidés par Eddy, rapidement expulsé (24e) suite à une intervention tardive sur l’attaquant de l’AS Roma. Le meilleur buteur de l’histoire des Diables avait déjà ouvert le score d’un coup de casque sur un centre millimétré de Doku (1-0, 17e), mais a profité de cette supériorité numérique donc, pour alourdir le score. Deuxième but d’une demi-volée avant la demi-heure de jeu (2-0, 27e), une nouvelle tête quelques minutes plus tard (3-0, 32e) pour le troisième, et la passe de quatre d’un boulet de canon à l’entrée de la surface (4-0, 32e). Le meilleur buteur de ces qualifications à l’Euro 2024 laissera sa place à Openda à la pause. La Belgique a ensuite complètement changé de visage et s’est chargée de garder ce large avantage. La bonne performance des locaux est ponctuée d’un but de Trossard en fin de rencontre (5-0, 89e).

Cristiano Ronaldo est à quatre longueurs au classement des buteurs. Le Portugal reçoit l’Islande en fin de journée.

Belgique (4-3-3) : Casteels – Castgne, Faes, Vertonghen, Theate (Saelemaekers, 59e)- Mangala, Vranckx (Tielemans 47e), Trossard – Doku, Lukaku (cap.) (Openda, 47e), Bakayoko (Carrasco, 59e). Sélectionneur : Domenico Tedesco.

Azerbaïdjan (3-5-3) : Mahammadaliyev – Haqverdi, Mammadov, Kryvotsiuk, Cafarquliyev – Bayramov, Mahmudov, Israfilov, Isayev (Diniyev, 47e) – Emreli (Akhundzade, 47e), Dadashow. Sélectionneur : Dragan Stojković.

L’autre résultat de ce groupe :

Suède 2-0 Estonie

Buts : Claesson (22e) et Forsberg (55e) pour les Jaune et bleu