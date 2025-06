Kylian Mbappé de retour à l’entraînement collectif avec le Real Madrid

Il nous avait manqué !

Kylian Mbappé va enfin pouvoir découvrir les joies de la Coupe du monde des clubs. L’attaquant français avait été hospitalisé lors de son arrivée aux États-Unis en raison d’une sévère gastro-entérite – qui lui aurait fait perdre au moins 4 kilos ces derniers jours. Ce mercredi, l’ancien Parisien a pu retrouver le groupe madrilène à l’entraînement.

Un match décisif face à Salzbourg

Une bonne nouvelle pour le Real Madrid, qui jouera sa qualification pour les huitièmes de finale dans la nuit de jeudi à vendredi face au Red Bull Salzbourg. En son absence, les Madrilènes ont partagé les points face à Al-Hilal (1-1) et décroché un succès contre Pachuca (3-1).

Difficile toutefois de savoir si le numéro 9 sera bien apte à prendre part au match face aux Autrichiens ou si son repos sera prolongé. « J’ai hâte de le retrouver, mais il faut voir comment il progresse jour après jour. Il faut attendre. On retourne en Floride et on verra comment il va. On l’attend », a déclaré son nouvel entraîneur Xabi Alonso après la victoire face à Pachuca.

Il s’agira cette fois de ne pas se repéter le nez face aux Autrichiens.