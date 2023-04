Kylian Mbappé (de nouveau) en colère contre le PSG

Mbappé Saint-Germain.

Kylian Mbappé ne valide pas la nouvelle campagne de réabonnement du Paris Saint-Germain et il l’a fait savoir via un communiqué : « Je viens de prendre part au visionnage de la campagne de réabonnement du club pour la saison 2023-2024. À aucun moment, je n’ai été informé de la teneur de l’entretien avec mon interlocuteur. Cela ressemblait à une interview basique lors d’une journée marketing du club. Je ne suis pas en accord avec cette vidéo publiée. Voilà pourquoi je me bats pour les droits sur l’image individuelle. Le PSG est un grand club et une grande famille, mais il n’est surtout pas le Kylian Saint-Germain. »

Dans la vidéo ciblée, on voit le meilleur buteur de la dernière Coupe du monde s’exprimer seul, au Parc des Princes, en évoquant l’importance des supporters et des Titis. Habitués à ce type d’opération, Lionel Messi et Neymar sont, cette fois, aux abonnés absents.

Après son conflit avec la FFF concernant ses droits à l’image, et sa prise de position sur l’affaire Zidane-Le Graët, le Roi Kyk’s a de nouveau haussé le ton.