Kyle Walker à Manchester City jusqu’à ses 36 ans ?

Les rumeurs estivales l’envoyaient ailleurs, le voilà encore plus lié à son club.

Âgé de 33 ans, Kyle Walker vient de prolonger son contrat avec Manchester City. Désormais, le latéral est donc rattaché au champion d’Angleterre en titre jusqu’en 2026.

Le défenseur, qui vient d’inscrire son tout premier but avec l’Angleterre, a indiqué qu’il avait « aimé chaque instant de ces six dernières années dans ce club fantastique » et a parlé d’« entraîneur incroyable » ou encore de « coéquipiers formidables ».

Fayot, va !

