Kompany : « Si tu donnes le chaos à Eden Hazard, personne n’est meilleur que lui, à part Messi »

Qu’elle semble loin l’époque où Eden Hazard dansait le ballon au pied sur le rectangle vert. Tout a bien changé depuis son arrivée au Real Madrid et une lourde blessure lors d’un match de Ligue des champions contre le Paris Saint-Germain le 26 novembre 2019. Ce mois-ci, le petite prince de Braine-le-Comte a dit au revoir aux Diables Rouges et cherche un club dans lequel rebondir. Et pourtant, après avoir regardé son ancien coéquipier et ami traverser ces années de galère, Vincent Kompany ne cesse de le rappeler, il n’y a pas plus fort qu’Hazard quand rien ne va sur le terrain.

<iframe loading="lazy" title='"Mini Retirement?" Kompany talks City Career & Burnley Premier League Return' width="500" height="281" src="https://www.youtube.com/embed/AFVQLjECiqA?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe>

« Si tu donnes un système à Kevin De Bruyne, comme celui qu’il trouve avec Pep Guardiola, alors c’est le meilleur joueur du monde. Mais si tu donnes le chaos à Eden Hazard, personne n’est meilleur que lui, à part Messi », a expliqué l’entraîneur de Burnley, invité de Gary Neville dans son émission The Overlap diffusée sur Youtube. De quoi comprendre pourquoi les deux maestros belges n’ont que trop rarement brillé ensemble avec la sélection, mais surtout rappeler à tout le monde qu’Eden n’est pas juste un joueur parti trop tôt à la retraite.

Toujours important ce genre de rappel.

