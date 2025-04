Kings League : Eduardo Camavinga devient co-président de l’équipe de Michou

Un transfert XXL.

Jules Koundé, Aurélien Tchouaméni et Mike Maignan avaient déjà sauté le pas et vont désormais voir un nouvel international français les rejoindre dans la fameuse Kings League : Eduardo Camavinga. Le milieu de terrain du Real Madrid, qui reste sur un carton rouge contre Arsenal (3-0) et un but vainqueur face à Alavés (0-1), se lance aussi dans l’aventure, en tant que co-président de Génération Seven.

Une flopée de joueurs professionnels

C’est le streameur Michou, en charge de cette équipe, qui a annoncé la nouvelle dans une vidéo publiée ce lundi soir. Celle-ci flirte avec le kitsch, entre casquette sur le côté pour le Madrilène, veste en cuir pour le Youtubeur et jeu d’acteur à revoir, mais ça n’a évidemment pas empêché les internautes de s’enflammer face à cette nouvelle recrue de poids pour la ligue française.

📣 ANNONCE 📣 J’vous ai pas encore tout dit … pic.twitter.com/TTLxZXQdkH — Michou (@Michoucroute_) April 14, 2025

En plus des cinq membres de l’équipe de France, puisqu’il faut ajouter Manu Koné, la Kings League a attiré Bryan Mbeumo, Senny Mayulu, Benoît Costil, Samir Nasri, Jérémy Menez, Adil Rami, Djibril Cissé ou encore Paul-Georges Ntep.

Ça promet autant de dingueries que de masterclass ça.

