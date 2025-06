Kieran Tierney fait son retour au Celtic

Emblématique celtique.

À l’image de joueurs comme Emile Smith-Rowe, Kieran Tierney aurait pu connaître un meilleur passage à Arsenal sans les blessures, comme celle qui l’a privé du dernier Euro. Partie intégrante de la reconstruction des Gunners, le latéral écossais a dû céder sa place au fur et à mesure que le projet Arteta prenait en ampleur. Passé sur le banc ou en prêt à la Real Sociedad, son voyage à Londres prend fin six ans après le départ.

Pas revenu pour visiter les hôpitaux

En début d’après-midi, le Celtic, sacré champion pour la 55e fois cette saison, a annoncé le retour de son enfant prodige. Transfert pour le moins inattendu, puisqu’annoncé par aucun insider. Ayant fait sa loi sur le côté gauche, Tierney y avait démarré sa carrière professionnelle, disputé 170 matchs et glané une dizaine de titres avec les Bhoys.

I wish I was in Glasgow… 🎶💚 pic.twitter.com/8s8OEwgDlu — Celtic Football Club (@CelticFC) June 10, 2025

Preuve de la confiance que le club de Glasgow lui prête, le Celtic lui a fait signer un contrat d’une durée de cinq ans. Un geste rare, pour un joueur de 28 ans habitué de l’infirmerie. L’idée de pouvoir rejouer sous les ordres de Brendan Rodgers, coach de ses débuts, a dû aussi peser dans la balance : « C’est l’un des meilleurs, alors je suis très heureux et reconnaissant qu’il m’ait donné l’opportunité de revenir. Quand on quitte la maison, on grandit et on apprend des choses différentes. Mon ambition est simplement que le Celtic connaisse le plus de succès possibles, conserve sa place au sommet et continue de remporter des trophées et de faire de bonnes performances. »

Il n’aura plus le mal du pays.

