Khvicha Kvaratskhelia : « Les débuts ont été si faciles que j'ai eu l'impression de vivre un rêve »

Kvaradona, Kvaravaggio ou Che Kvara.

À la veille d’accueillir l’Eintracht Francfort en huitièmes de finale retours de Ligue des champions (0-2 à l’aller), Khvicha Kvaratskhelia a raconté au New York Times, sa folle saison au Napoli (11 buts, 9 passes décisives). « Les débuts ont été si faciles que j’ai eu l’impression de vivre un rêve, a-t-il déclaré. Mais à un moment donné, très tôt, j’ai dû me ressaisir, me rappeler que ce n’était pas un rêve, que c’était la réalité, et j’ai dû trouver en moi la force de vivre tout cela. »

🪄 Kvaratskhelia named @SerieA_EN Player of the Month for February! 👏 𝒦𝓋𝒶𝓇𝒶 😍 pic.twitter.com/zlP133cBVb — Official SSC Napoli (@en_sscnapoli) March 10, 2023

Devenu une véritable idole de la ville, le milieu géorgien, élu joueur du mois de février en Série A, raconte comment il appréhende cet engouement inédit autour de lui. « Je suis reconnaissant pour chaque marque d’amour et d’affection que les gens me témoignent. Je sais qu’il s’agit d’éloges, mais c’est aussi une source de motivation et d’inspiration. C’est une énorme responsabilité. Je dois prouver à chaque match que je peux faire ce que j’ai promis », confie-t-il. Âgé de 22 ans, Kvaratskhelia raconte également l’aspect cérébral de son jeu : « La façon dont je joue est à la fois le fruit du cœur et d’une réflexion consciente, explique-t-il. Mais si vous n’utilisez pas votre cerveau, vous ne vous améliorerez jamais. »

Kvara ce que tu vas voir.

