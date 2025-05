Katoto et le directeur sportif du PSG proches d’en venir aux mains

Marie-Antoinette a-t-elle perdu la tête ?

Katoto et Angelo Castellazzi, directeur sportif du PSG, auraient eu une vive altercation selon les informations de L’Équipe. L’attaquante, 12 buts et 3 passes dé cette saison, n’a pas digéré des propos critiques lancés dans une réunion précédente. Résultat : confrontation tendue, front contre front, et intervention express pour éviter que ça dégénère.

L’épisode ne serait que le dernier rebondissement d’une relation compliquée entre la star parisienne et l’Italien, qui s’était déjà permis quelques phrases bien senties en octobre sur la prolongation de contrat : « On cherche des personnes qui veulent être au PSG avec le même projet, avec l’envie de résultats. C’est le même cas pour toutes les joueuses en fin de contrat. Le discours ne bouge pas : il faut une volonté de rester à Paris et d’être heureuse. » Une pique visiblement destinée à MAK.

Une fin d’aventure morose dans son club formateur

L’internationale française, elle, a depuis acté son départ du club. Elle l’avait dit dès novembre sans nommer son futur club : sa décision est prise quant à son avenir. Et toujours selon L’Équipe, elle devrait rejoindre l’été prochain l’autre grand club français féminin, l’Olympique lyonnais.

Battues samedi en finale de Coupe de France par le Paris FC (0-0, 4-5 aux tirs au but), les Parisiennes viennent aussi de se débarrasser de Fabrice Abriel. Mis à pied lundi, le coach paie ses résultats moyens et une gestion humaine qui fait débat. Malgré l’ambiance morne qui semble régner, celles-ci sont encore en lice pour remporter le championnat, avec une demi-finale de play-off à disputer dès dimanche face au Paris FC.

Avec ou sans Katoto ?

