Katoto et Diani se retirent à leur tour de la sélection

Il y a de grandes chances que vous passiez un meilleur vendredi que Corinne Diacre.

Après l’annonce de la capitaine Wendie Renard, qui a décidé de se mettre en retrait de l’équipe de France, les attaquantes Marie-Antoinette Katoto et Kadidiatou Diani ont décidé de suivre le mouvement. Par le biais de communiqués, les deux joueuses du Paris Saint-Germain implorent ainsi de réels changements dans le management des Bleus, avant de pouvoir faire leur retour. « Première fan de l’équipe de France, si les changements profonds nécessaires arrivent enfin, je me remettrai au service du maillot tricolore », explique Diani, la meilleure buteuse de D1 Arkema.

Katoto, quant à elle, évoque d’autres raisons, plus personnelles. « Les événements de 2019, la blessure de 2022 puis les récents événements me montrent que je ne suis plus en adéquation avec le management de l’équipe de France et les valeurs transmises », révèle-t-elle.

À ce rythme-là, il risque de n’y avoir aucune Française au Mondial 2023.