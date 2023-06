Karim Benzema sur un départ du Real Madrid : « Il ne faut pas croire internet »

Mystérieuse est la destinée, muet est le Nueve.

Ce jeudi soir, Karim Benzema était honoré par le quotidien Marca, dans son traditionnel « Marca Leyendas » (Les légendes de Marca). Cette récompense salue les plus grands sportifs d’Espagne, souvent au moment de leur départ à la retraite ou vers des contrées lointaines. Et pour le Français, tout semblait indiquer la deuxième option. Annoncé depuis plusieurs jours du côté de l’Arabie saoudite et d’Al-Ittihad de Djeddah plus précisément, KB9 n’a pourtant rien lâché concernant son avenir.

« Je suis un joueur du Real Madrid, et il nous reste un dernier match à jouer ce week-end (ce dimanche, pour la réception de l’Athletic Club) », a ainsi entamé l’intéressé, avant de se montrer un poil agacé : « Est-ce que je m’apprête à quitter l’Espagne ? Il ne faut pas croire internet. On parle beaucoup sur les réseaux sociaux, mais la vérité ne se trouve jamais de ce côté-là. » Un discours que l’on dira de circonstance, pour celui qui aurait pourtant donné son accord au gouvernement saoudien, en vue d’une arrivée dans les prochaines semaines. Pour remettre les éléments dans leur contexte : les médias espagnols et saoudiens ont en effet annoncé l’aboutissement des négociations entre Benzema et Al-Ittihad, pour un contrat de deux ans, un salaire estimé à 400 millions d’euros par an, et un rôle d’ambassadeur de la monarchie, dans son processus d’organisation de la Coupe du monde 2030.

Un monstre de communication…

