Karim Benzema bientôt sur le podium des meilleurs buteurs de Liga ?

Il s’exprimera toujours mieux sur un terrain.

Ce samedi, Karim Benzema a poursuivi sa moisson sur les prés de Liga, en collant un triplé à Almeria, lors du prolifique succès du Real Madrid (4-2). Ses 15e, 16e et 17e pions de la saison en championnat, sur des caviars de Vinícius Jr et Rodrygo notamment, histoire de revenir à deux longueurs de ce diable de Robert Lewandowski, favori au Pichichi.

Proche du quadruplé en fin de rencontre, le Nueve est ainsi devenu le quatrième meilleur buteur de l’histoire de la Liga, puisqu’il compte désormais 236 réalisations, soit deux de plus qu’Hugo Sanchez. Il ne reste plus que 18 caramels à la légende de Bron pour toucher du doigt le top 3, et passer devant Telmo Zarra (253 buts), le monstre sacré de l’Athletic Club.

Ce sera plus corsé pour aller chercher Cristiano Ronaldo (311) et surtout Lionel Messi (473).

