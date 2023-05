On a connu plus classe.

Sacré après une dernière journée assez folle, le Bayern Munich n’a pour autant pas renié son surnom de FC Hollywood. Quelques minutes seulement après la fin de leur rencontre à Cologne, les Bavarois ont gentiment invité Oliver Kahn, le président du conseil exécutif, et Hasan Salihamidžić, le directeur sportif, à plier les gaules. Pire, l’ancien portier munichois, véritable légende en Allemagne, n’a même pas été autorisé à faire le déplacement à Cologne comme il le raconte sur les réseaux sociaux : « Incroyable! Un grand bravo et félicitations les gars! Je te l’ai toujours dit : « Donnez toujours tout jusqu’au bout et n’abandonnez jamais. » Je suis incroyablement fier de vous et de ce titre ! J’adorerais fêter ça avec vous, mais malheureusement je ne peux pas être avec vous car le club me l’a interdit. »

Unglaublich! Ein ganz großes Kompliment und Gratulation Jungs! Ich hab's euch immer gesagt! Immer bis zum Schluss alles geben und niemals aufgeben. Ich bin unheimlich stolz auf euch und diese Leistung! Ich würde gerne mit euch mitfeiern, aber leider kann ich heute nicht bei euch… — Oliver Kahn (@OliverKahn) May 27, 2023

Interrogé par Sky Allemagne, Kahn reconnaît ensuite : « C’était le pire jour de ma vie, a-t-il lâché. Ne pas pouvoir célébrer le titre avec les garçons… » Salihamidžić s’est lui montré plus diplomate en répondant au même média :« Je veux rester l’ami du FC Bayern. » Ces deux évictions et notamment leur timing ont toutefois fait réagir Thomas Müller, visiblement surpris : « Est-ce qu’ils disent ça maintenant, une minute après la fin ? »

Et hop, un épisode en plus !

Ce qu'il faut retenir de la 37e journée de Ligue 1