Bientôt une série télé sur l’histoire du Bayern Munich

L’histoire en rouge et blanc.

Selon le magazine allemand TV Digital, une série sur le Bayern Munich est actuellement en préparation. Baptisée « Gute Freunde » – « bons amis » en français – cette oeuvre racontera la montée en puissance du club entre 1965 et 1974. C’est en effet en 1965 que le club bavarois intègre la Bundesliga, deux ans après sa création, avant de grandir peu à peu jusqu’à – d’abord – devenir le plus gros club de la ville, devant le TSV Munich 1860. Avec les grands joueurs qu’ont été Franz Beckenbauer, Gerd Müller ou Sepp Maier, le FCB remporte ensuite la Bundesliga et la Coupe d’Allemagne à quatre reprises sur cette période, ainsi que la C1 en 1974 avant de conserver deux années de suite le titre continental.

Une présentation en avant-première de la série sera faite lors du Festival du film de Munich qui aura lieu du 23 juin au 1er juillet. Elle sera ensuite disponible sur la plateforme RTL+ courant 2023.

Allez Arte, il faut acheter les droits maintenant ! Et mettre Jean-Charles Sabatier au doublage d’Uli Hœneß.

