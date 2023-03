Julien Faubert est le nouvel entraîneur de Fréjus Saint-Raphaël

Le retour de l’Ultimo Diez.

Julien Faubert vient d’être nommé entraîneur de l’Étoile Fréjus Saint-Raphaël, club dans lequel il a achevé sa carrière professionnelle. L’ancien international français et joueur du Real Madrid est au club depuis 2019 et la fin de sa carrière professionnelle. Il s’est reconverti entraîneur à l’issue de la saison 2019-2020 et était adjoint au club depuis 2021 et entraînait l’équipe réserve. Il prend ainsi la succession de Charly Paquillé, victime collatérale de la mauvaise spirale dans laquelle se trouve le club varois qui n’a plus gagné depuis le 7 janvier dernier. Neuvième du groupe C de National 2, Fréjus Saint-Raphaël ne dispose que de deux points d’avance sur Louhans-Cuiseaux premier relégable.

Premier rendez-vous pour Faubert et ses hommes face à Lyon-La Duchère samedi 11 mars.

