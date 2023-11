José Mourinho tacle Maurizio Sarri

Il est toujours aussi imprenable à Rap Contenders.

José Mourinho et sa Roma sont à Prague pour y défier le Slavia ce jeudi en Ligue Europa. Présent en conférence de presse la veille de la rencontre, le Special One a pu répondre à Maurizio Sarri, qui avait comparé le match entre les Romains et les Tchèques à un match amical, alors que la Lazio et la Roma s’affrontent dimanche. « Je pense que si quelqu’un doit se sentir offensé par ses déclarations, c’est le Slavia Prague. C’est presque comme s’il disait que le Slavia était une équipe sans qualité. Je respecte toujours mes adversaires », a-t-il lancé.

Selon lui, la sortie de son confrère explique la différence de succès entre eux deux : « Peut-être que ce qui fait la différence dans l’histoire des entraîneurs et des joueurs, c’est la manière de penser les matchs. Peut-être que la différence entre un entraîneur qui a remporté 26 titres et un autre qui n’en a remporté que quelques-uns est justement cette mentalité, la pensée que chaque match est sérieux, qu’il faut jouer et qu’il n’y a pas de matchs amicaux ». En même temps, le Portugais n’a gagné qu’une seule fois en cinq confrontations face à Sarri, qui s’est imposé trois fois.

Tout ça pour accoucher d’un 0-0 un peu pourri, dimanche.

Mercato : un nouveau prétendant pour Hugo Lloris ?