Ne pas tirer sur l’ambulance.

Ce lundi, la fédération italienne a infligé une sanction de 10 points de retrait à la Juventus, en Serie A, suite à l’affaire des fraudes comptables. Un sort sur lequel ne s’acharnera pas José Mourinho. « Pour moi, c’est une blague, sachant qu’il reste deux matchs avant la fin de la saison, c’est étrange pour tout le monde, même pour la Juventus », a déclaré le Special One ce lundi soir, après le match nul de son équipe contre la Salernitana, (2-2), au micro de DAZN. Si on m’avait dit cela avant les matches contre Monza (1-1) et Bologne (0-0), nous aurions eu une approche différente du championnat ».

Sachant que les Turinois ont dans la foulée coulé contre Empoli (1-4), la Roma se retrouve 6e au classement avec quatre points de retard sur l’AC Milan, 4e et donc synonyme de Ligue des champions mais ne compte qu’un point d’avance sur la Ville Dame. L’autre espoir de C1 pour la bande à Paulo Dybala reste de remporter la finale de la Ligue Europa contre Séville, le 31 mai prochain. « Nous avons dû tout miser sur l’Europa League. Je suis désolé pour Allegri et ses joueurs parce qu’ils ont obtenu ces points sur le terrain, mais la vérité est que la régularité du championnat est compromise », souligne le technicien portugais avant de conclure : « Je ne veux plus en parler, je suis désolé pour eux parce que ce sont des professionnels ».

Bourré, le Mou ?

