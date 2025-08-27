José Mourinho ne connaît pas son vice-président

Tête de Turc.

Ce mardi, les surprenants Kairat Almaty, Paphos et Bodø/Glimt ont obtenu leur ticket pour la prochaine Ligue des champions. Les barrages continuent ce mercredi soir. À la carte : un alléchant Benfica Lisbonne, tombeur de Nice au tour précédent, face au Fenerbahçe de José Mourinho. Au match aller, les deux équipes s’étaient quittées sur un score nul et vierge.

« Personne ne me l’a jamais présenté »

À l’aube du match retour, le vice-président du club stambouliote, Hamdi Akin, a indiqué que son équipe pouvait facilement se qualifier face au Benfica. Interrogé sur ces paroles ambitieuses en conférence de presse, José Mourinho a indiqué qu’il n’était pas au courant de cette déclaration « parce qu’il ne connaissait pas le vice-président ».

« Croyez-le ou non, mais je ne sais pas qui il est. Je ne connais ni cette personne, ni son influence et encore moins son importance dans la structure du club. Personne ne me l’a jamais présenté », a ajouté le coach portugais, tout de même présent au Fener depuis 2024.

Une petite partie de Qui est-ce pour apprendre à se connaître ?

Demandez le programme des barrages de Ligue des champions