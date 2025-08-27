S’abonner au mag
  • Turquie
  • Fenerbahçe

José Mourinho ne connaît pas son vice-président

MBC
José Mourinho ne connaît pas son vice-président

Tête de Turc.

Ce mardi, les surprenants Kairat Almaty, Paphos et Bodø/Glimt ont obtenu leur ticket pour la prochaine Ligue des champions. Les barrages continuent ce mercredi soir. À la carte : un alléchant Benfica Lisbonne, tombeur de Nice au tour précédent, face au Fenerbahçe de José Mourinho. Au match aller, les deux équipes s’étaient quittées sur un score nul et vierge.

« Personne ne me l’a jamais présenté »

À l’aube du match retour, le vice-président du club stambouliote, Hamdi Akin, a indiqué que son équipe pouvait facilement se qualifier face au Benfica. Interrogé sur ces paroles ambitieuses en conférence de presse, José Mourinho a indiqué qu’il n’était pas au courant de cette déclaration « parce qu’il ne connaissait pas le vice-président ».

« Croyez-le ou non, mais je ne sais pas qui il est. Je ne connais ni cette personne, ni son influence et encore moins son importance dans la structure du club. Personne ne me l’a jamais présenté », a ajouté le coach portugais, tout de même présent au Fener depuis 2024.

Une petite partie de Qui est-ce pour apprendre à se connaître ?

Demandez le programme des barrages de Ligue des champions

MBC

À lire aussi
Les grands récits de Society: Daft Punk, This Is the End
  • Couverture
Les grands récits de Society: Daft Punk, This Is the End

Les grands récits de Society: Daft Punk, This Is the End

L’annonce de leur séparation, en février, a stupéfait le monde entier. Depuis, le duo le plus mythique –et le plus secret– du xxie siècle ne s’est pas exprimé. Pourquoi avoir décidé de mettre un terme à l’épopée Daft Punk? Amis et compagnons de route livrent ici le récit secret de leur rupture, depuis le succès planétaire de l’album Random Access Memories jusqu’aux derniers jours.

Les grands récits de Society: Daft Punk, This Is the End
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!
  • Pronostic Foot 100% Gratuits ! + de 100 Matchs analysés / semaine