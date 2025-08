José Mourinho ému aux larmes après la disparition tragique de Jorge Costa

Rentrons, il pleut.

Quelques heures après l’annonce de la subite disparition de Jorge Costa, légende du FC Porto, José Mourinho a fait part de son émotion en conférence de presse, dans le cadre de ses fonctions avec Fenerbahçe. Alors entraîneur lors de la finale de C1 victorieuse de 2004, le Mou avait Costa sous ses ordres et évoluait comme capitaine. « Tu as des capitaines et tu as des leaders. Et Jorge était l’un de ces gars, de ceux qui font le sale boulot et laissent le coach faire son job de coach. »

« S’il pouvait discuter avec moi maintenant, il me dirait: ‘Allez, fais ta conférence de presse et demain, joue le match et gagne-le Mister, oublie-moi’. Donc c’est ce que je vais essayer de faire, faire mon job aujourd’hui, le faire demain et pleurer ensuite », a enchaîné Mourinho, le visage très ému.

La collaboration entre les deux hommes aura, elle, marqué à l’histoire du foot portugais pour l’éternité.

