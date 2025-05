Jorge Sampaoli revient sur son mariage raté avec le Stade rennais

Au bon souvenir de la Bretagne.

Deux petits mois passés sur le Stade rennais, un licenciement fin janvier et un mariage entre le feu et la glace qui n’aura pas du tout marché entre Jorge Sampaoli et le club breton. Le technicien argentin avait récupéré une équipe classée 13e, avant de la laisser en position de barragiste en plein mercato agité.

Des désaccords avec la direction

« Nous sommes arrivés avec une très grande ambition. J’avais aussi la possibilité d’aller au Genoa en Italie, mais j’ai vu en Rennes une équipe où nous pouvions mettre en place quelque chose avec de jeunes joueurs, explique l’homme de 65 ans dans un long entretien accordé au média espagnol Sport. Avec la possibilité de créer une équipe qui aurait une certaine liberté pour mettre en place un projet pour le moyen et le long terme. Le court terme a été difficile, car l’équipe luttait pour se maintenir. Nous n’étions pas d’accord avec la direction ou les propriétaires du club sur le moyen terme. J’ai donc préféré partir. »

¿PUEDE JORGE SAMPAOLI LLEGAR A BOCA? Atención al análisis del entrenador argentino, actualmente libre tras su paso por Rennes. 📹 @sport pic.twitter.com/e6ormGHUFI — SportsCenter (@SC_ESPN) May 5, 2025

Le bilan ? Sept défaites en dix rencontres et un jeu plus restrictif qu’emballant. Un problème d’effectif ? Sampaoli rappelle aimer « construire un profil de footballeur qui n’a aucun complexe », ce qui n’était pas possible avec la bande d’Adrien Truffert selon ses dires. « Ce qui me séduit le plus chez les joueurs, c’est quand ils n’ont aucun problème. Mais quand il y a une peur de la relégation, le joueur a peur. »

Pour prendre la relève, la direction du club a opté pour Habib Beye. Le troisième coach de la saison après Julien Stéphan en début de saison. Son arrivée a été bénéfique sur le plan comptable (7 victoires et 6 défaites en 13 journées, désormais onzième du championnat), sans pour autant faire saliver les supporters chaque week-end.

Une saison pour rien.

