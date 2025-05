Toulouse s'impose contre Rennes dans un match pour du beurre

Toulouse 2-1 Rennes

Buts : Gboho (28e) et Dönnum (82e) pour le TFC // Kalimuendo (65e) pour le SRFC

Comment se motiver pour un match pour du beurre ?

Il ne fallait pas se poser la question pour se décider à allumer sa télé pour une rencontre entre deux équipes officiellement maintenues et officieusement en vacances. Cela n’a pas empêché Toulouse de s’imposer contre le Stade rennais (2-1), ce samedi. La première période, loin d’être passionnante, aura peut-être encouragé quelques déprimés à zapper ou à mettre le nez dehors. Ils ont donc raté la fin de disette de Yann Gboho, qui n’avait plus planté depuis le mois de septembre et qui s’est fait un plaisir de retrouver cette agréable sensation face à son club formateur. Sur un centre de Djibril Sidibé, l’attaquant a enchaîné contrôle-tir au milieu d’une défense rennaise apathique pour glisser le ballon au fond avec l’aide du poteau gauche de Brice Samba (1-0, 28e). Le premier tir cadré des Violets.

La première victoire au Stadium depuis décembre pour Toulouse

Ce Stade rennais en manque de talent, de force collective, et de tellement d’autres choses n’a pas montré la réaction d’orgueil attendue après la claque reçue à Lyon le week-end dernier. Après trois ballons touchés dans la surface en 40 minutes, il y a tout de même eu ce coup de casque du jeune Mohamed Kader Meïté, repoussé par Guillaume Restes, avant que Jordan James ne vise les tribunes sur une frappe mal armée. Foutu pour foutu, Habib Beye a opté pour un changement de système et un passage à quatre défenseurs en lançant Arnaud Kalimuendo, qui avait débuté sur le banc.

💪 | L’égalisation d’Arnaud Kalimuendo pour le Stade Rennais ! 🔥✨ #TFCSRFC 👉 Suivez la rencontre ici : https://t.co/uHnUbT4jNE… pic.twitter.com/haRMGaT3be — DAZN France (@DAZN_FR) May 3, 2025

Une entrée gagnante, l’attaquant permettant à son équipe de recoller à un TFC pas non plus brillant. À l’origine du contre, Kalimuendo s’est retrouvé à la conclusion après un bon boulot de Kazeem Olaigbe et un service en retrait d’Adrien Truffert (1-1, 65e). Pas d’enjeu, mais quand même l’envie de gagner un match à domicile pour le TFC, après quasiment cinq mois d’attente (13 décembre pour le dernier succès). Un homme est donc sorti du bois : Aaron Dönnum. Une première tentative repoussée par Samba, puis une seconde du gauche pour remettre les Toulousains devant (2-1, 82e) et à égalité de points avec leur adversaire du jour (38).

Ainsi va la vie du ventre de mou en Ligue 1.

Toulouse (3-4-2-1) : Restes – Sidibé, Cresswell, Canvot – Dönnum, Casseres, Sierro, Kamanzi (Zajc, 77e) – Gboho (Akdag, 87e), King – Magri (Messali, 73e). Entraîneur : Carles Martinez Novell.

Rennes (3-4-3) : Samba – Wooh (Kalimuendo, 58e), Rouault, Brassier – Assignon (Gomez, 90e+2), James (Matusiwa, 67e), Cissé (Koné, 58e), Truffert – Olaigbe (Al-Tamari, 67e), Meïté, Blas. Entraîneur : Habib Beye.

