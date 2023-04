Jorge Sampaoli déjà de retour sur un banc à Flamengo (Brésil)

Le Xavier Gravelaine des techniciens.

Éjecté de son poste d’entraîneur du Séville FC le 21 mars dernier, Jorge Sampaoli a déjà retrouvé un banc, du côté de Flamengo, au Brésil. Il remplacera Vitor Pereira, embauché en début d’année et débarqué ce mardi faute de résultats (élimination en demies du Mondial des clubs, mais aussi en SuperCopa et en Recopa et battu, 4-1, en finale du championnat carioca par Fluminense dimanche dernier). Le Mengão a annoncé avoir trouvé un accord pour un contrat jusqu’en décembre 2024 avec l’ancien sélectionneur du Chili.

O Clube de Regatas do Flamengo comunica que assinou acordo com o técnico Jorge Sampaoli para dirigir o elenco de futebol profissional até 31 de dezembro de 2024.#CRF — Flamengo (@Flamengo) April 14, 2023

Après Marseille et Séville, Sampaoli va donc connaître un troisième club en moins de douze mois et son quinzième poste depuis le début de sa carrière d’entraîneur, entamée en 2002. En plus d’être déjà passé par le Brésil entre 2018 et 2021 – à Santos, puis à l’Atlético Mineiro -, Sampaoli ne sera pas totalement perdu à Flamengo où il retrouvera Gerson, l’un de ses anciens poulains à l’OM.

Reste à savoir pour combien de temps.

Marcelo et Fluminense giflent Flamengo en finale