João Cancelo aurait trouvé son nouveau club

Manchester City, Bayern Munich et… Barcelone ?

Le curriculum vitae serait beau, pour João Cancelo. Après avoir été prêté au Bayern Munich par les Sky Blues, avec qui il a réalisé sa préparation d’avant-saison, le Portugais pourrait filer en Espagne. C’est en tout cas le sens des propos de Fabrizio Romano, qui indique sur Twitter que le latéral et les dirigeants catalans se seraient mis d’accord pour un transfert.

Joao Cancelo has agreed personal terms with Barça, he wants the move… and Xavi wants him since January as priority target. Talks now ongoing with Manchester City over deal structure 🔵🔴🇵🇹

Barça plan revealed on Sunday: use part of Dembélé budget to try again for Cancelo. pic.twitter.com/3L2q2T6nuF

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 3, 2023