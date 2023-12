Jim Ratcliffe déjà aux commandes du football à Manchester United

Le train Ratcliffe est lancé à toute allure.

Alors que la Premier League n’a pas encore validé l‘accord de rachat de 25% de Manchester United par l’homme d’affaires britannique, ce dernier est déjà bien implanté dans les décisions liées au football du club mancunien. Dans un document de 241 pages déposé auprès de la US Securities and Exchange Commission (SEC), et relayé par le Telegraph, on apprend que Manchester United ne peut pas « nommer, renvoyer ou accepter la démissions d’un directeur du football ou d’un entraîneur de l’équipe première » sans avoir consulté Sir Jim Ratcliffe et son équipe.

La même règle s’applique pour les transferts de joueurs, que ce soit les arrivées ou les départs, il faudra passer par Ratcliffe avant qu’une décision ne soit prise. Si les Glazer, qui vont rester actionnaires à hauteur de 49% du club, décident de vendre de nouvelles parts dans les 12 mois qui viennent, Ratcliffe aura priorité sur tout autre potentiel acheteur. En revanche, si la famille américaine décide d’une vente complète dans les 18 mois, le Britannique devra vendre ses parts avec eux. Le document révèle aussi qu’aucun dividende ne sera versé aux Glazer pendant trois ans, et que l’argent sera utilisé pour les transferts et la rénovation ou reconstruction d’Old Trafford.

Il n’y a plus qu’à voir s’il s’agit d’un vrai chamboulement ou d’un simple écran de fumée.

