Jean-Michel Roussier : « Le HAC aurait dû recevoir 16,5 millions d’euros  »

La colère froide.

Dans un entretien accordé à Paris-Normandie, publié ce vendredi, Jean-Michel Roussier, le président du HAC, a remis un couche sur le dossier« CVC » à quelques heures du retour des Ciel et Marine en Ligue 1 ce dimanche face à Montpellier, sous le cagnard occitan. L’ancien président de l’AS Nancy et de l’Olympique de Marseille conteste le fait que Le Havre n’ait touché que 1,5 million d’euros de la part de la société commerciale de la LFP.

Jean-Michel Roussier, le président du HAC, plante une partie du décor de ce début de saison, version ciel et marine, celle dont le coup d’envoi sera donné dimanche, à 15 heures, sur la pelouse de Montpellier ⬇ https://t.co/2F4vg9wkxv — paris_normandie (@paris_normandie) August 11, 2023

« On le portera devant un tribunal dès le mois de septembre. Je considère que le HAC aurait dû recevoir ce qu’ont reçu les accédants de la saison dernière, à savoir un total de 16,5 M€. On en a reçu 1,5 (NDLR : le PSG perçoit 200 M€ de la part de CVS, Metz 16,5), a pesté le dirigeant, avant de poursuivre. Le fait est que cet argent que nous n’avons pas touché nous aurait permis de changer le décor, en partie du moins, en termes de recrutement, d’avoir plus de souplesse dans le fonctionnement du club, et cela aurait évité à Vincent (Volpe) de remettre au pot. »

Une affaire qui est loin d’être classée.

