Jean-Michel Aulas : « L’OL ne connaît pas d’affaissement, ce n’est pas vrai »

Papy fait de la résistance.

Le président multicasquette de l’Olympique lyonnais a accordé un entretien à Libération ce mercredi 15 mars. À 73 ans, aucun sujet n’a été esquivé par celui qui a vécu plusieurs vies, mais toujours au sein de la capitale des Gaules. Même s’il refuse qu’on lui donne l’étiquette de « politicien du foot », il accepte bien volontiers le terme de « communiquant ». Une qualité qui lui sert en ce moment, puisque le président des Gones est assailli au téléphone au sujet de son avenir : « Si vous saviez les coups de fil que j’ai reçus de gens très importants et très concernés pour que je candidate à la FFF. Non, non. Il y a un temps pour tout. Même si je pense avoir toutes mes capacités intellectuelles, il y a quand même la fatigue. Et puis la famille. » Non pour la présidence de la 3F, mais pas contre un poste si une Ligue féminine professionnelle venait à voir le jour : « Dans le football féminin, le diffuseur qui va prochainement acquérir les droits télés de la Ligue professionnelle féminine qu’on est en train de créer va partir de rien pour aller atteindre des centaines de milliers, puis des millions d’utilisateurs. »

Côté club, JMA réfute l’idée que Lyon aurait perdu de sa superbe : « L’OL ne connaît pas d’affaissement, ce n’est pas vrai. Et puis j’aimerais tellement sortir par la porte du dessus que je n’imagine pas de déclassement. Mais j’en ai peur, bien sûr. » Signe qu’une part de lucidité commence à s’insinuer dans la tête du dirigeant lyonnais. Il est également revenu sur sa relation avec les supporters du club : « Ils devraient être des représentants du personnel. […] J’ai pensé qu’il fallait leur donner plus de pouvoir. On ne l’a pas fait et c’est un regret. » Tout en ajoutant : « On a un niveau de compréhension et de dialogue, je ne vais pas dire social, mais de supporterisme, qui est bien supérieur à tous les autres clubs. »

La preuve : Karl Toko-Ekambi est à Rennes.

Pronostic Lyon Nantes : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1