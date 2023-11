Jean-Michel Aulas attaque le recrutement de l’OL

Le cirque OL continue.

Après la défaite de Lyon contre Lille dimanche soir, diverses rumeurs ont commencé à émerger dans la presse, avec notamment l’évocation des possibles départs d’Alexandre Lacazette et Corentin Tolisso dès cet hiver. Des rumeurs auxquelles l’ancien président de l’OL, Jean-Michel Aulas, a répondu sur X (ex-Twitter), avant de supprimer son tweet. Le potentiel futur vice-président de la 3F a réagi a une publication de OL+ en écrivant : « C’est la cata ! Le problème ce n’est pas eux ce sont les recrutements faits par Louis-Jean (Matthieu, directeur du recrutement de l’OL, ndlr) qui sont du niveau L2 et qui ont été surpayés pour les raisons que l’on connaît maintenant ! ». Une déclaration qui vient s’ajouter aux divers heurts qui ont déjà eu lieu entre la direction actuelle de Lyon et Jean-Michel Aulas depuis le départ du dirigeant historique. Il avait par exemple crié au piratage après la publication d’un tweet polémique sur son compte X en août dernier.

Visiblement Jean-Michel Aulas s'est trompé de compte Twitter 🤔 Quand-même assez étrange ce genre de pratiques…#TeamOL pic.twitter.com/XA1YbBimzr — 𝗚𝗢𝗡𝗘𝗕𝗔𝗖𝗞 (@GonebackOff) November 27, 2023

Une fois c’est peut-être un hasard, mais deux ça commence à faire gros.

