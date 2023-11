Jean-Michel Aulas pourrait grimper dans la hiérarchie du football français

Ça bouge à la 3F.

Président de la Fédération française de football, Philippe Diallo a laissé son siège de vice-président vacant. Désormais stabilisé à son poste, le président n’a pas cherché bien loin son potentiel successeur. Dans un communiqué publié sur le site de l’instance, le comité exécutif explique avoir « décidé à l’unanimité de présenter Jean-Michel Aulas à la vice-présidence de la FFF ».

Sur proposition de @PhilippeDiallo, président de la FFF, le comité exécutif a décidé à l’unanimité de présenter @JM_Aulas à la vice-présidence de la FFF lors de la prochaine assemblée fédérale. pic.twitter.com/LWpWLI8O1Z — FFF (@FFF) November 16, 2023

À 74 ans, Jean-Michel Aulas est lui-même membre du comex depuis 2017. Il déclare : « Je suis très fier et heureux de la confiance accordée. Je mettrai toute mon énergie, toute mon expérience et toute ma passion du football au service de la FFF et des intérêts supérieurs du football français. » Celui qui a rebâti l’Olympique lyonnais saura si son souhait se réalisera lors de la prochaine assemblée fédérale qui aura lieu le 16 décembre 2023.

