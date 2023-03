Jean-Clair Todibo sur son passage à Benfica : « L’étape la plus compliquée pour moi »

Un tournant dans sa carrière.

Appelé de dernière minute pour remplacer Wesley Fofana, forfait pour ce rassemblement, Jean-Clair Todibo (23 ans) était le premier des petits nouveaux à se présenter en conférence de presse, ce mercredi. Le Niçois, qui a bien évidemment démontré son envie de « défendre (ses) couleurs, la nation qui a énormément apporté à (sa) famille », est aussi revenu sur son passage à Benfica.

Alors à Barcelone où on ne lui promet pas une place de titulaire, il exige un départ qu’il obtient puisqu’il est prêté au Portugal. Malheureusement pour lui, ce prêt d’une saison n’est en aucun cas concluant : « Je pense que c’est mon passage à Benfica qui a été l’un des plus compliqués pour moi. Je suis allé là-bas et je n’ai pas joué du tout (2 matchs). C’est l’étape de ma carrière qui a été la plus compliquée pour moi, je pense, qui m’a énormément servi en tant qu’homme et dans ma vie de footballeur. J’ai dû énormément me remettre en question. J’ai réfléchi à ce que je voulais devenir. Avec le recul, je me suis stabilisé et j’ai retrouvé cet équilibre qui me plaît bien. […] Mon arrivée à Nice m’a donné cette stabilité sportive, qui m’a permis de performer, de m’exprimer et de progresser pour aller au plus haut niveau. »

Pas de bénéfique Lisbonne, donc.

