Javier Tebas met la pression au FC Barcelone en vue du transfert de Nico Williams

Soucieux de ne pas se faire avoir par le FC Barcelone en vue de la vente de Nico Williams, l’Athletic Club a eu une réunion avec la ligue espagnole, jeudi. La cause ? Que le transfert se fasse dans la conformité des règles financières, qui impose le fair-play financier. Forcément, avec le Barca, il y a de quoi douter, tellement les transferts de ces dernières années ont été réalisés via des montages ubuesques. Pour prévenir le FC Barcelone et rassurer le club de Bilbao, Javier Tebas s’est exprimé à la suite de la réunion. Sans détour, comme toujours. Selon lui, le club blaugrana « ne respecte pas la règle du 1:1 », basée sur le respect du ratio dépenses/recettes qui doit être équilibré.

« Nous avons fait preuve d’une grande transparence »

« C’est le président du FC Barcelone qui l’a dit, ils ne respectent pas la règle, a poursuivi le président de la ligue espagnole auprès de l’agence de presse espagnole. Le FC Barcelone sait ce qu’il doit faire pour la respecter, car elle est déjà bien connue. » Pour rappel, les Barcelonais devront débourser le montant de la clause libératoire de Nico Williams, qui se situe aux alentours de 64 millions, pour l’attirer en Catalogne. « L’Athletic Club sait aussi ce qu’il doit faire, car en février, nous avons fait preuve d’une grande transparence afin que personne ne doute du fair-play financier », a-t-il conclu.

Pour le bien du football et voir un duo Yamal-Williams, arrangez-vous rapidement.

