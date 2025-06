Javier Tebas égratigne encore le Real Madrid et Florentino Pérez

La guéguerre continue.

À peine la saison terminée que Javier Tebas en remet une couche sur Florentino Pérez et le Real Madrid. Invité au micro de l’émission El Larguero sur la Cadena Ser, le président de la Ligue de football espagnole n’a pas été tendre avec le président emblématique de la Casa Blanca. « Avec Florentino Pérez, il n’y a actuellement aucune relation, car nous défendons deux positions très différentes concernant l’organisation du football professionnel. Florentino maintient une vision de type Superligue, élitiste et oligarchique en matière de décisions, et nous nous ne sommes pas d’accord », a t-il déclaré.

Tebas fustige les plaintes des Merengues

Alors que les deux hommes entretiennent une guerre publique assez claire, en particulier sur le mode de gestion de la Ligue espagnole, le patron de la Liga a remis une pièce dans la machine concernant les polémiques sur l’arbitrage en fin de saison. Le Real Madrid, à travers sa chaine TV, avait notamment accusé les arbitres de favoriser le FC Barcelone, lors du sprint final.

Tebas ne s’est pas privé de répondre aux dirigeants madrilènes : « Le Barça se plaint deux fois par saison, et le Real Madrid se plaint tous les jours de match, même avant les rencontres. Je me suis rendu compte qu’à partir du moment où le Real Madrid n’était plus en mesure de remporter la Liga, ils ne publient plus de vidéos contre les arbitres. Alors, à quoi servaient-elles ? Quand ils n’avaient plus rien à gagner, ils ont arrêté ».

Même en vacances, les cours de récré restent ouvertes.

Mondial des clubs : le dérèglement du marché