Javier Milei hué par les supporters de Boca Juniors

Mode « Milei défensif » activé.

Élu président de la République avec 55,65 % des voix, l’Argentin Javier Milei continue pourtant de diviser. Une semaine après avoir offert le maillot de Boca Juniors à son homologue Emmanuel Macron, l’ancien gardien de but désormais connu son programme d’extrême droite, s’est déplacé aux urnes ce dimanche pour l’élection du prochain président des Xeneizes. Celui qui soutient la candidature du duo Andres Ibarra – Mauricio Macri, face notamment à la légende Juan Román Riquelme, s’est fait huer par certains supporters du club de Buenos Aires.

🚨#AHORA | El momento en el que Javier #Milei ingresaba a la ‘Carpa A’ para emitir su voto. ❌ Los socios presentes reprobaron su presencia pic.twitter.com/dCpXYjoAIv — doble amarilla ⭐️⭐️⭐️ (@okdobleamarilla) December 17, 2023

Même si on ne touche pas à El Ultimo Diez du côté de la Bombonera, Javier Milei inquiète surtout pour son projet de mettre fin au système régissant les clubs professionnels, aux mains des socios. Favorable à la privatisation des clubs et à l’apport de capitaux étrangers, il n’est plus le bienvenu dans l’un des temples de ce système participatif.

Un nouvel épisode dans ces élections chaotiques.