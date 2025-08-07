S’abonner au mag
Il faudra se montrer patient avant de revoir James Maddison sur un terrain

Il faudra se montrer patient avant de revoir James Maddison sur un terrain

Foutu genou…

Les images de blessures ne sont jamais belles à voir. Pour la dernière de Son sous le maillot des Spurs, James Maddison était rentré à la 74e minute, pour l’un des derniers amicaux de Tottenham avant d’affronter le PSG en Supercoupe d’Europe. Malheureusement, dix minutes auront suffi à l’ancien Foxe pour connaître une rupture des ligaments croisés du genou droit. Ce même genou qui lui avait fait manquer la finale de Ligue Europa contre Manchester United en mai dernier (1-0).

Sans Son et Maddison, la tâche se complique pour les Spurs

Déjà orphelin du Sud-Coréen, Tottenham devra faire sans l’un de ses joueurs les plus décisifs de l’an passé (neuf buts et sept passes décisives en 31 rencontres de Premier League). Le milieu offensif devrait être absent entre 6 à 7 mois, si sa réathlétisation se passait bien forcément. Après avoir acheté Mohammed Kudus et levé l’option d’achat de Mathys Tel, les joueurs de Thomas Frank vont devoir se mettre à la recherche d’un nouveau milieu offensif pour combler la blessure de leur maître à jouer.

Vraiment une sale semaine pour les supporters des Spurs

Heung-min Son devient le joueur le plus cher de l'histoire de la MLS

