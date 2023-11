Jake O’Brien explique pourquoi l’OL voulait jouer malgré tout contre l’OM

Peut-être pour enfin gagner un match cette saison.

Arrivé en fin de mercato estival, Jake O’Brien n’a pas connu des débuts aisés à l’Olympique lyonnais. En plus des sérieux manques sur le terrain, voilà que les Rhodaniens ont été attaqués dans leur bus durant le trajet pour aller au Vélodrome dimanche. Dans un entretien accordé à The Athletic, l’Irlandais est revenu sur cet incident. « La plupart d’entre nous avions nos écouteurs sur les oreilles et écoutions de la musique, puis tout d’un coup, il y a eu une grosse détonation », raconte celui qui campait à l’arrière du car. Lui et ses coéquipiers se sont « couvert la tête jusqu’à l’arrivée au stade ». Une fois arrivés au Vélodrome, les joueurs de l’OL avaient la ferme intention d’affronter l’OM malgré tout.

L’une des nombreuses images troublantes de la soirée a d’ailleurs été la reconnaissance du terrain de Lyonnais visiblement sereins, pendant que leur entraîneur se faisait poser douze points de suture. Après l’annulation de la rencontre, John Textor a assuré que les siens voulaient initialement jouer. Ce que confirme Jake O’Brien : « On avait hâte d’aller sur le terrain et de leur montrer ce que nous valons. » Finalement, tout le monde s’est ravisé devant l’état de Fabio Grosso. « Dans le bus, nous ne savions pas que les coachs avaient été blessés, car nous étions tous allongés. Nous avons réalisé en descendant qu’il y avait des blessés graves, en particulier notre manager », a-t-il expliqué pour clarifier cette rétraction née d’un élan de solidarité.

Il aura fallu une scène de chaos pour unir ce groupe.

