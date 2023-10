Textor : « On voulait jouer au football ce soir et on est en colère »

Colère froide.

Présent dans les travées du stade Vélodrome ce dimanche soir, le président de l’OL John Textor a pris le temps de s’exprimer auprès de Prime Video, le diffuseur de la rencontre, alors que la décision d’annuler la partie venait tout juste d’être annoncée. « Je ne sais pas qui a pris la décision. Je n’étais pas dans la pièce avec Fabio Grosso, j’ai essayé d’y aller. Comment va-t-il ? Il a reçu un avis médical, il n’arrive pas à tenir une conversation, je ne suis pas sûr qu’il soit bien. Il y avait des éclats de verre et pas que de la pierre. Nous sommes en colère, très en colère. Le coach avait challengé notre équipe pour être prête, tout le monde voulait jouer ! Même après l’incident, on voulait jouer. On voulait jouer ce soir au football et on est en colère », a expliqué le boss lyonnais.

Assez dingue de vouloir jouer dans ces conditions, tout de même.

