Le coup de gueule de Francesco Acerbi

« Ce n’est pas une décision prise à la légère. »

Le choix est effectivement osé : convoqué par Luciano Spalletti, Francesco Acerbi a tout bonnement refusé la sélection et ne rejoindra donc pas l’équipe d’Italie pour les matchs comptant pour les éliminatoires de la Coupe du monde. Et le défenseur a tenu à expliquer pourquoi, dans un message publié sur Instagram : « J’ai estimé qu’au vu des événements récents, les conditions n’étaient pas réunies aujourd’hui pour poursuivre sereinement sur cette voie. Je ne cherche ni excuse ni faveur, mais j’exige le respect. Et si ce respect manque à ceux qui devraient diriger un groupe, alors je préfère me retirer. »

« Je ne suis pas quelqu’un qui s’accroche à une convocation : j’ai toujours tout donné, mais je ne resterai pas là où je ne suis plus vraiment désiré et il est clair que je ne fais pas partie du projet du sélectionneur, a continué le joueur de l’Inter, en assumant pleinement son petit coup de gueule sur les réseaux sociaux. C’est ma décision et comme je l’ai dit au sélectionneur ce matin, elle n’est ni définitive ni dictée par la colère. Encore moins par la dépression d’une finale de Ligue des champions perdue, mais seulement par un besoin de recul. »

Un problème Nazionale.

