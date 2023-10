Newcastle communique sur Tonali, impliqué dans un scandale de paris illicites

Newcastle réagit enfin.

Dans un communiqué publié ce mercredi, le club anglais s’est exprimé pour la première fois concernant la grosse affaire de paris sportifs illégaux dans laquelle est empêtré Sandro Tonali, qui pourrait faire face à une lourde suspension. En premier lieu, les Magpies annoncent «pouvoir confirmer que Sandro Tonali fait l’objet d’une enquête par le bureau du procureur italien et la Fédération italienne de football en lien avec des paris illégaux ».

Club statement. — Newcastle United FC (@NUFC) October 18, 2023

Le club rappelle que « Sandro est pleinement engagé dans l’investigation et continuera de coopérer avec toutes les autorités compétentes ». Newcastle rappelle que « lui et sa famille continuent de recevoir un soutien entier du club », avant de conclure en annonçant que ni Tonali, ni le club « ne peuvent faire plus de commentaires à l’heure actuelle ».

Pour rappel, le joueur de la Juventus Nicolò Fagioli – compère de Tonali dans cette histoire de paris – a écopé de sept mois de suspension.

Selon son agent, « Sandro Tonali souffre d'une addiction aux paris »