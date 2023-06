Euro Espoirs : Israël surprend la Tchéquie et rejoint la Géorgie en quarts

Israël 1-0 Tchéquie

But : Gandelman (82e)

Des Tchèques en bois.

Il ne fallait qu’un point à la Tchéquie pour se qualifier, mais à force de jouer à l’économie, les Lionceaux ont fini par le payer en fin de match face à Israël ce mercredi soir (0-1). Condamnés à l’emporter pour espérer filer en quarts, les Israéliens mettent la pression sur l’arrière-garde tchèque d’entrée. Gloukh passe tout proche de récompenser très rapidement les efforts de ses potes, mais n’accroche pas le cadre (2e). Après cinq grosses minutes de domination des hommes de Luzon, le rythme de cette partie retombe tout doucement. Bien conscients qu’un point leur suffit, les Tchèques se contentent de contrôler les offensives israéliennes et bouclent ce premier acte, finalement assez ennuyant, sans cadrer la moindre frappe.

La deuxième période repart sur les mêmes bases que la première. Turgeman, décalé par Gloukh, voit son intérieur du pied finir dans le petit filet extérieur de Jaros (55e). Et petit évènement, on assiste à la toute première frappe cadrée des Tchèques. N’écoutant que son courage, le téméraire Gabriel ose déclencher depuis l’extérieur de la surface, à moins que ce ne soit une passe trop appuyée, mais Peretz capte tranquillement la gonfle (63e) tout comme face à Fukala quelques minutes plus tard (74e). Autant de velléités offensives qui sont punies par des Israéliens beaucoup plus entreprenants. Gloukh dépose un caviar sur la caboche de Gandelman qui envoie le cuir au fond des filets (1-0, 82e). Jaros évite ensuite aux siens de sombrer (85e), mais ne peut empêcher son équipe de s’incliner. C’est bien Israël qui rejoint la Géorgie en quarts.

Et la Tchéquie devra se contenter de la télé pour les suivre.

Israël (4-4-2) : Peretz – Jaber (Hajaj, 76e), Lemkin, Cohen, Revivo – Azoulay (Bilu, 65e), Karzev (Hofmeister, 76e), Gandelman, Gloukh – Turgeman (Arad, 89e), Gurno (Khalaili, 65e). Sélectionneur : Guy Luzon.

Tchéquie (4-4-2) : Jaros – Gabriel, Vitik (Vleck, 11e), Hranac, Fukala (Sejk, 83e) – Karabec (Danek, 46e), Kaloc, Zamburek, Pech (Valenta, 69e) – Kusej (Sulc ,46e), Fila. Sélectionneur : Jan Suchoparek.

