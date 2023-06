Pronostic Israël Tchéquie : Analyse, cotes et prono du match de l’Euro Espoirs 2024

La Tchéquie fait le taf face à Israël

Israël dispute pour la 3e fois de son histoire le championnat d’Europe espoirs. Lors de ses 2 premiers passages, la sélection israélienne n’avait pas réussi à sortir de la phase de poules. Pour cette nouvelle édition, les protégés de Guy Luzon sont toujours dans le coup pour arracher une place en quarts de finale. Derniers de leur groupe, les Israéliens sont dans l’obligation de s’imposer mais doivent aussi compter sur une victoire de l’Angleterre face à l’Allemagne pour accrocher une place en quart de finale. Pour son entrée en lice dans ce championnat d’Europe, Israël avait obtenu un très bon point face à l’Allemagne (1-1), qui avait manqué 2 penaltys lors de cette rencontre. Ensuite, les partenaires de Gil Cohen n’ont rien pu faire face à l’Angleterre (2-0), qui évolue un cran au-dessus. Pour atteindre l’Euro, la sélection israélienne avait terminé en seconde position de son groupe derrière l’Allemagne, mais avait fini devant des équipes comme la Pologne ou la Hongrie. Obligée de passer par un barrage, la bande de Guy Luzon avait pris le dessus sur l’Irlande lors d’une séance de tirs au but. Les joueurs israéliens ne sont pas les plus connus, mais on retrouve Eden Kartsev d’Istanbul Basaksehir, le capitaine Gil Cohen ou Dor Turgeman du Maccabi Tel Aviv.

► 100€ remboursés sur votre 1er pari chez Betclic

⇒ ⇒ Inscrivez-vous en cliquant ici. ⇐ ⇐

De son côté, la Tchéquie est bien placée pour décrocher sa place en quarts de finale. Les protégés de Jan Suchoparek (passé par Strasbourg) s’étaient pourtant inclinés lors de leur 1er match face à l’Angleterre (2-0), mais ont ensuite réussi un exploit face à l’Allemagne (2-1), championne d’Europe en titre. Lors de cette rencontre, les Tchèques ont profité de la fébrilité défensive allemande pour arracher 3 points précieux. Seconde de son groupe, la Tchéquie doit accrocher au moins un nul pour espérer continuer son parcours lors de cet Euro organisé conjointement par la Roumanie et la Géorgie. Pour se qualifier à ce championnat d’Europe, les Tchèques ont fini seconds de leur poule derrière l’Angleterre. À l’instar d’Israël, la sélection dirigée par Suchoparek est passée par un barrage où elle a pris le dessus sur l’Islande. Les hommes à suivre de cette sélection sont le buteur Vaclav Sejk, l’ailier Vasil Kusej ou le jeune défenseur Martin Vitik. Intéressante depuis le début de l’Euro, la Tchéquie devrait faire le job face à Israël en s’imposant et en décrochant par là même sa place pour les quarts de finale.

► Le pari « victoire Tchéquie » est coté à 2,32 chez Betclic qui vous permet d’obtenir votre 1er pari remboursé de 100€.

► Profitez de 100€ remboursés en Freebet dès la fin du match :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Rentrez bien le code SOFOOT dans la case « code promotionnel » du formulaire d’inscription.

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari et gagnez 232€.

– Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits !

– Ces 100€ de bonus vous sont versés immédiatement après la fin du match.

► Le pari « victoire Tchéquie ou match nul et moins de 3,5 buts » est coté à 1,80 chez Betclic qui vous permet d’obtenir votre 1er pari remboursé de 100€.

► Profitez de 100€ remboursés en Freebet dès la fin du match :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Rentrez bien le code SOFOOT dans la case « code promotionnel » du formulaire d’inscription.

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari et gagnez 180€.

– Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits !

– Ces 100€ de bonus vous sont versés immédiatement après la fin du match.

► Le pari « Sejk buteur » est coté à 3,10 chez Betclic qui vous permet d’obtenir votre 1er pari remboursé de 100€.

► Profitez de 100€ remboursés en Freebet dès la fin du match :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Rentrez bien le code SOFOOT dans la case « code promotionnel » du formulaire d’inscription.

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari et gagnez 310€.

– Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits !

– Ces 100€ de bonus vous sont versés immédiatement après la fin du match.

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, vous pouvez jouer nos pronostics Israël – République Tchèque avec d’autres bonus chez d’autres sites :

– Un 1er pari remboursé en CASH de 100€ avec PMU

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec Winamax

– Un 1er pari remboursé jusqu’à 100€ avec ParionsSport En Ligne

– 100€ de bonus en Freebet avec Unibet

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec ZEbet en rentrant le code « SOFOOT »

– Un 1er pari remboursé de 100€ + 50€ EN PLUS avec France Pari

– Un bonus INCROYABLE de 250€ avec Barrière Bet

– Un premier pari remboursé de 100€ avec PokerStars Sports

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Retrouvez le Pronostic Israël – Tchéquie encore plus détaillé avec les dernières infos, les compos probables, les cotes, les meilleurs bonus et les pronos des parieurs sur RueDesJoueurs !

Euro Espoirs : L'Angleterre froisse Israël et tient sa qualif