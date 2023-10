Insutes racistes en U19 : Toulouse accuse, Ajaccio contre-attaque

S’ils s’y mettent tous…

Lors de la rencontre de vendredi dernier en championnat national U19 entre le Gazélec Ajaccio et Toulouse, le club de la ville rose a assuré dans un communiqué publié lundi soir que ses joueurs avaient subi « des menaces, des intimidations verbales et physiques ainsi que des insultes racistes ». L’ensemble de l’équipe a tenu à terminer le match (défaite 2-1), mais le club a condamné des « comportements indignes » et se réserve « le droit d’engager des procédures judiciaires ».

Communiqué du Toulouse FC suite aux incidents lors de Gazelec Ajaccio-TéFéCé U19 ce week-end. https://t.co/EX8D5WRXL7 pic.twitter.com/ny1BKUAsSe — Toulouse FC (@ToulouseFC) October 9, 2023

Mais le Gazélec ne semble pas partager cette version des faits, et a répondu ce mardi dans un communiqué, dans lequel il apprend avec « consternation et stupéfaction » « des accusations graves et infondées » qui proviennent du communiqué du TFC. Le club corse a parlé d’une « extrapolation diffamatoire » et a annoncé porter plainte pour « calomnie ». Le communiqué cite au passage le président du club, Louis Poggi, en guise d’argument d’autorité : « Le racisme n’a pas sa place dans notre club, tout comme dans notre société et surtout encore moins dans le football. »

1/7 𝗖𝗨𝗠𝗠𝗨𝗡𝗜𝗖𝗔𝗧𝗨 𝗨𝗙𝗙𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟𝗘 C’est avec consternation et stupéfaction que le GFCA prend connaissance du communiqué du TFC dans lequel figurent des accusations graves et infondées. pic.twitter.com/XWtDJceB8L — Gazélec FC Ajaccio (@gfc_ajaccio) October 9, 2023

Difficile d’y comprendre quoi que ce soit.

