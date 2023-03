En bande organisée.

La saison 2022-2023 du Gazélec Ajaccio aura été agitée. Après la liquidation judiciaire le 30 janvier dernier, deux de ses dirigeants comparaissaient devant le tribunal correctionnel de Marseille début février pour des soupçons de gestion frauduleuse. Christophe Ettori (ancien joueur, directeur sportif et brièvement président du club), et Mathieu Messina (président de 2020 à 2022) ont été reconnus coupables, ce mercredi, de tous les chefs d’accusation qui pesaient sur eux, dont « travail dissimulé » et « abus de biens sociaux ».

En plus d’une inéligibilité de trois ans, ils ont tous les deux été condamnés à des peines de prison : Ettori s’est vu infliger une peine de six mois de prison ferme accompagnée d’une amende de 10 000 euros. Mathieu Messina a lui écopé d’une peine de deux ans de prison avec sursis et d’une amende de 20 000 euros. D’autres dirigeants du club corse sont encore en attente de leur jugement, comme Olivier Miniconi – ancien président du club – qui verra son cas étudié le 31 mars prochain, toujours au tribunal correctionnel de Marseille. La section professionnelle ayant aujourd’hui disparu, les personnes faisant toujours partie du club ajaccien se battent pour que les équipes de jeunes survivent.

Attention à ne pas confondre Mathieu Messina et Matteo Messina Denaro, mafieux sicilien notoire. Quoique…

